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Итальянка вышла замуж за саму себя

28 сентября 2017, 08:11

Два года назад она прервала отношения, которые длились 12 лет.

Итальянка Лаура Меси сыграла свадьбу со всеми атрибутами, кроме основного. На торжественной церемонии с 70 гостями, белым платьем, подружками невесты и огромным тортом отсутствовал жених, сообщает Лента.ру.

Работающая фитнес-тренером Меси таким образом сдержала данное родителям обещание выйти замуж за саму себя, если к 40 годам не отыщет спутника жизни. Примечательно, что два года назад она прервала отношения, которые длились 12 лет. «Сказки бывают и без принцев», — заявила она.

BBC отмечает, что невеста упрочила позиции развивающегося тренда «сологамии» — брачных отношений без супруга. Причем это не единичный случай, в мае этого года неаполитанец Нелло Ружерио женился аналогичным образом, без невесты.

Данная форма брака в Италии юридически не прописана, так что формально Меси остается холостой.

В октябре 2016 года собщалось, что жительница Эстонии вышла замуж за саму себя и позвала на церемонию 21 гостя. Кристал Ра Лаксми также планирует заключить брак с настоящим мужчиной, назвав союз с самой собой подготовкой к этому событию.

Фото: Royal Press Office Johor

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