Головкин в бою с "Канело" собрал рекордные в своей карьере PPV-продажи

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) в бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) собрал рекордные в своей карьере PPV-продажи (платные трансляции), сообщает Vesti.kz.





Ранее Los Angeles Times опубликовал данные относительно продаж платных трансляций. По информации издания, их поединок сгенерировал 1,3 миллиона PPV.





Для Головкина это рекордный показатель. Два предыдущих поединка казахстанца на PPV собрали меньше 200 тысяч. Официальные данные о продажах трансляций на бой GGG - "Канело" телеканал HBO пока не объявлял.





Дебют Головкина на PPV пришелся на октябрь 2015 года в объединительном поединке с канадцем Давидом Лемье и собрал 150 тысяч PPV. Бой казахстанца против американца Дэниэла Джейкобса, состоявшийся в марте 2017 года в Нью-Йорке, может похвастаться лишь цифрами в 170 тысяч проданных трансляций.





Между тем, Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) опубликовала данные о продажах билетов на поединок между Головкиным и Альваресом, который состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установил рекорд посещаемости на арене T-Mobile. На бой было продано 17 318 билетов, что принесло организаторам 27 059 850 долларов. Это третий показатель в истории поединков на территории штата Невада.





Также были обнародованы размеры доходов Головкина и Альвареса за бой в Лас-Вегасе. По данным Daily Mail, казахстанец заработал 25 миллионов долларов, а мексиканец - на десять миллионов больше. Для Головкина это также рекордный гонорар.





Сам бой завершился ничьей. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей,





Представители Головкина и Альвареса уже начали переговоры о реванше, который ожидается в мае 2018 года.





Фото: HBO.com



