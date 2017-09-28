С двухколесным другом 36-летняя Акмарал не расстается вот уже три года.

Жительница Атырау колесит по Казахстану на велосипеде и автостопом. За 2 месяца девушка успела объехать 7 городов. Причём путешествует она одна, изучает природу и ночует под отрытым небом, передает ТК " Алматы ".





В Алматы исследовательницу встретили врачи - осмотрели, оказали медицинскую помощь и прописали препараты от простуды.





С двухколесным другом 36-летняя Акмарал не расстается вот уже три года. С тех пор как девушка научилась кататься на велосипеде, мысль об осуществлении давней мечты - объехать Казахстан - не покидала. Этим летом переводчик английского - настоящий офисный планктон, наконец, решилась отправиться в дальний путь.





«Я уволилась с работы, сказала маме и начала собирать свой багаж, т.е. необходимые атрибуты для путешествия. Хотелось увидеть свой Казахстан, своими глазами. У нас очень много красивых мест. У меня даже очень много было гостей-путешественников, которые видели намного больше, чем я и это меня не задевало, но как бы немножечко огорчало», - поделилась путешественница Акмарал Мажитова.





Из родного Атырау девушка доехала до Актобе, а дальше в Костанай. И так проколесила 7 городов. Ежедневно, говорит Акмарал, она тратит на провизию около 500-т тенге. Если кто пригласит в гости - не отказывается. А ночует в палатке под открытым небом. Иногда, но крайне редко, девушка передвигается автостопом.





«Мое путешествие не принципиально на велосипеде. Я путешествую только для того, чтобы увидеть Казахстан. И если какие-то красоты по пути, то я еду на велике. А если не по пути, то я оставляю велосипед и еду туда автостопом и возвращаюсь. Вот Восточный Казахстан я приехала в город, день погостила, погуляла, а потом уже автостопом 16 дней прокатилась по регионам», - рассказала путешественница Акмарал Мажитова.





В Алматы необычную гостью встретили радушно. Врачи городского поликлиники осмотрели путешественницу, предложили медицинскую помощь и выписали медикаменты, ведь простудиться в пути несложно.





«Осмотрел первоначально терапевт, мы сделали Акмарал ЭКГ. Сейчас сдали кровь. Она решила пройти обширный обзор грудной клетки, потому что у нее жалобы на кашель. В дальнейшем постараемся оказать медицинскую помощь», - сообщила заместитель главврача поликлиники №11 Алмаш Ардабаева.





Следующий пункт назначения туристки - Южный Казахстан. Завершить свое турне Акмарал планирует до первого снега. А потом отправится в Юго-Восточную Азию, на чём - девушка ещё не решила. Ну, а в следующем году путешествие по Казахстану обязательно продолжится, говорит она. Впереди ещё столько неизведанного.



