Произвол частного судоисполнителя выявили в Павлодарской области
28 сентября 2017, 08:56
Ранее частным судисполнителем за неуплату задолженности на участок был наложен арест.
В Павлодарской области прокуратура выявила наложение незаконного ареста на государственный земельный участок частным судебным исполнителем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«За ненадобностью арендованного у государства земельного участка глава крестьянского хозяйства «Богатырь» расторг договор аренды. Ранее частным судисполнителем за неуплату задолженности на данный участок был наложен арест. В связи с этим акимат не мог перевести участок в специальный земельный фонд района», - отмечается в сообщении.
При этом в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» арест не может быть наложен на имущество (земельный участок), находящееся во временном возмездном землепользовании.
Судом установлено, что земельный участок в залоге не находится, а наличие обременений в виде запрета и ареста не препятствуют землепользователю отказаться от предоставленного ему участка. Согласно постановлению акимата указанное имущество было передано в специальный земельный фонд района как собственнику данного участка. Основываясь на ст.264 ГК суд освободил имущество от имеющихся обременений и удовлетворил исковые требования в полном объеме. Так, в Павлодарской области наработана практика, не имеющая судебных прецедентов.
Фото: Arnapress.kz
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