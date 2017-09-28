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Произвол частного судоисполнителя выявили в Павлодарской области

28 сентября 2017, 08:56

Ранее частным судисполнителем за неуплату задолженности на участок был наложен арест.

В Павлодарской области прокуратура выявила наложение незаконного ареста на государственный земельный участок частным судебным исполнителем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За ненадобностью арендованного у государства земельного участка глава крестьянского хозяйства «Богатырь» расторг договор аренды. Ранее частным судисполнителем за неуплату задолженности на данный участок был наложен арест. В связи с этим акимат не мог перевести участок в специальный земельный фонд района», - отмечается в сообщении.

При этом в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» арест не может быть наложен на имущество (земельный участок), находящееся во временном возмездном землепользовании.

Судом установлено, что земельный участок в залоге не находится, а наличие обременений в виде запрета и ареста не препятствуют землепользователю отказаться от предоставленного ему участка. Согласно постановлению акимата указанное имущество было передано в специальный земельный фонд района как собственнику данного участка. Основываясь на ст.264 ГК суд освободил имущество от имеющихся обременений и удовлетворил исковые требования в полном объеме. Так, в Павлодарской области наработана практика, не имеющая судебных прецедентов.

Фото: Arnapress.kz

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