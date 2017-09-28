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В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие

28 сентября 2017, 09:12

Правительство США продолжает фокусироваться на уничтожении оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки)".

США нацелены на то, чтобы полностью уничтожить свое химическое оружие до конца 2023 года, заявили РИА Новости в среду в госдепартаменте.

Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон не выполняет свои обязательства по уничтожению химоружия.

"США по-прежнему привержены полному уничтожению заявленных арсеналов химического оружия до конца 2023 года", — отметили в госдепартаменте.

Там подчеркнули, что "правительство США продолжает фокусироваться на уничтожении оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки)".

В среду, 27 сентября, в России был уничтожен последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране запасов. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

Дмитрий Злодорев
Фото © РИА Новости / Илья Питалев

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