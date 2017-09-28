В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие

Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон не выполняет свои обязательства по уничтожению химоружия.





"США по-прежнему привержены полному уничтожению заявленных арсеналов химического оружия до конца 2023 года", — отметили в госдепартаменте.





Там подчеркнули, что "правительство США продолжает фокусироваться на уничтожении оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки)".





В среду, 27 сентября, в России был уничтожен последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране запасов. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.





Дмитрий Злодорев