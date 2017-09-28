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В Костанайской области эксгибиционист напугал женщин

28 сентября 2017, 09:23

Сообщение об этом появилось в соцсетях.

Мужчина, который публично пытался доставить сам себе удовольствие, напугал жительниц Затобольска, пишут "Костанайские Новости".

Сообщение и видеозапись распространили в соцсетях. Группа молодых людей догнала мужчину, он остановился и даже принес извинения.

По словам автора ролика Дианы Атюшкиной, на вид это был обычный, прилично одетый мужчина в трезвом состоянии. Журналисты издания направили видео в ДВД области.


Фото: 4mama.ua.

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