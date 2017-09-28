Аномальные холода придут в Казахстан
28 сентября 2017, 09:27
На всей территории республики температура воздуха сохранится ниже климатической нормы на 3-8 градусов.
Ведущий инженер-синоптик РГП "Казгидромет" Зайна Сагандыкова рассказала о прогнозе погоды на период с 28 по 30 сентября.
По ее словам, в ближайшие сутки в южных, юго-восточных и восточных областях Казахстана местами пройдут дожди. А вот на северные, северо-восточные и центральные районы страны смещается очередной холодный арктический фронт, поэтому в предстоящие двое суток сохранятся холодная погода и дождь, переходящий в мокрый снег.
"По мере продвижения этого фронта в юго-восточном направлении на востоке Казахстана также ожидается мокрый снег, а на юге и юго-востоке продолжатся дожди. В западных областях под влиянием антициклона преимущественно будет без осадков. На всей территории республики температура воздуха сохранится ниже климатической нормы на 3-8 градусов", — сказала Сагандыкова.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: RT
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