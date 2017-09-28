Аномальные холода придут в Казахстан

На всей территории республики температура воздуха сохранится ниже климатической нормы на 3-8 градусов.

Ведущий инженер-синоптик РГП "Казгидромет" Зайна Сагандыкова рассказала о прогнозе погоды на период с 28 по 30 сентября.





По ее словам, в ближайшие сутки в южных, юго-восточных и восточных областях Казахстана местами пройдут дожди. А вот на северные, северо-восточные и центральные районы страны смещается очередной холодный арктический фронт, поэтому в предстоящие двое суток сохранятся холодная погода и дождь, переходящий в мокрый снег.





"По мере продвижения этого фронта в юго-восточном направлении на востоке Казахстана также ожидается мокрый снег, а на юге и юго-востоке продолжатся дожди. В западных областях под влиянием антициклона преимущественно будет без осадков. На всей территории республики температура воздуха сохранится ниже климатической нормы на 3-8 градусов", — сказала Сагандыкова.



