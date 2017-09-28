Нагиев назвал гибель актёра Егора Клинаева личной утратой

Молодой актер скончался в результате массового ДТП, произошедшего на МКАД в ночь на 27 сентября.

Исполнитель главной роли в сериале «Физрук» Дмитрий Нагиев прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти актёра Егора Клинаева.





«Сегодняшнюю новость я воспринимаю как личную утрату. О Егоре мне даже неудобно говорить в прошедшем времени. Он был очень светлым человеком, талантливым, с фантастическим чувством юмора. Мы с Егором провели целый сезон «Физрука» вместе. Мы много разговаривали и проводили вместе время на съёмках. Он не только пытался учиться у меня, но и дал мне много этой непосредственности, молодости, азарта. Это человек недюжинного таланта, который обязательно бы раскрылся», — сказал Нагиев.





Актер Егор Клинаев скончался в результате массового ДТП, произошедшего на МКАД в ночь на 27 сентября. Отмечается, что 18-летний артист увидел, что на дороге столкнулись три машины. Он остановился, чтобы помочь попавшим в аварию, припарковал свой автомобиль рядом с местом происшествия и вышел на дорогу.





Клинаева и еще двух человек сбила иномарка Honda, водитель которой не заметил ДТП. После этого машина врезалась в другой автомобиль и задела еще два.





Актер скончался на месте.





В распоряжении сайта телеканала «Звезда» появилась видеозапись, на которой видно последствия ДТП, в котором скончался юный актер из «Физрука».









Егор Клинаев сыграл персонажа по имени Никита Серебрянский в сериале «Физрук». Он также снялся в таких проектах, как «Чемпионы», «Власик. Тень Сталина», «Дельта», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» и «Операция "Кукловод"».



