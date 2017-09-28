Регионы Казахстана изучают опыт Актюбинской области по реализации программы «Рухани жанғыру»

Представители регионов и центральных госорганов будут работать в Актобе в течение двух дней.

Вице-министры ряда министерств РК, заместители акимов областей, гг. Астана и Алматы прибыли в Актобе, чтобы ознакомиться с реализацией поручений Главы государства по программе «Рухани жаңғыру», передает пресс-служба акима Актюбинской области.





В ходе рабочей программы делегации примут участие в открытии республиканского форума «Туған жер». Отметим, что подобное мероприятие проводится впервые в Казахстане и соберет более 300 успешных уроженцев Актюбинской области из 21 страны мира.





Представители регионов и центральных госорганов будут работать в Актобе в течение двух дней.





Ожидается, что они ознакомятся с ходом строительства дома-музея «Жұбановтар әлемі», который возводится в рамках акции «Туған жерге тағзым». Здесь будут храниться литературно-музыкальные произведения, вещи-экспонаты из личного архива Газизы, Ахмета, Кудайбергена Жубановых

Также делегация посетит «Парк здоровья». Инициатива строительства Парка принадлежит акиму области Бердыбеку Сапарбаеву и активно поддержана медицинской общественностью. На территории парка высажено более 1500 деревьев и кустарников, установлены воркаут-площадки, велодорожка, площадки для игры в футбол, настольный теннис, фонтан. Примечательно, что большое количество деревьев посажено заслуженными людьми, корифеями отечественной медицины и гостями из ближнего и дальнего зарубежья.





Кроме того, гости примут участие в открытии международного турнира по дзюдо на Кубок Президента РК, ознакомятся с работой «Проектного офиса» по реализации программы «Рухани жаңғыру». Их вниманию будут представлены выставки по спецпроекту «100 новых лиц Казахстана», композиция «Сакральная география Казахстана» и др.





Также им будут презентованы результаты работы, проводимой в регионе в рамках подпрограммы «Тәрбие және білім», деятельности кабинетов «Рухани жаңғыру», «100 новых учебников», проекты по разъяснительной работе перехода на латиницу.

Актуальные вопросы реализации программы «Рухани жаңғыру» будут обсуждены на республиканском семинар-совещании.





Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области







