Обжалование решений, действий государственных органов и должностных лиц

Калиева Айгерим Абаевна,

Судья Бостандыкского районного суда г.Алматы

Каждое физическое и юридическое лицо для реализации и защиты своих прав, законных интересов обращается в государственные органы, органы местного самоуправления, общественного объединения, организации. Указанное право на обращение лиц в государственные органы, органы местного самоуправления, предусмотрены статьей 33 Конституции Республики Казахстан.

В случае, если физические или юридические лица считают, что принятым решением либо совершенным действием государственного органа, органа местного самоуправления, общественного объединения, организации, должностного лица, государственного служащего нарушены их права, свободы и законные интересы, они вправе в соответствии с главой 29 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан оспорить решения и действия указанных лиц в суде.

В соответствии с ч.3 ст. 292 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, заявление подается в суд по правилам подсудности, установленным главой 3 настоящего Кодекса. Заявления, рассмотрение которых отнесено к подсудности районных судов, могут быть поданы в суд по месту жительства гражданина либо в суд по месту нахождения государственного органа, органа местного самоуправления, общественного объединения, организации, должностного лица, государственного служащего, действия которых оспариваются.

Государственная пошлина, подлежащая оплате заявителем при подаче заявлений в суд в порядке главы 29 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, в соответствии с пп. 2, 3, 4 пункта 1 статьи 535 Налогового кодекса Республики Казахстан, составляет: с жалоб на неправомерные действия государственных органов и их должностных лиц, ущемляющие права физических лиц, - 30 процентов от 1 МРП; с жалоб на неправомерные действия государственных органов и их должностных лиц, ущемляющие права юридических лиц, - 500 процентов от 1 МРП. С заявлений об оспаривании уведомлений по актам проверок: для индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств - 0,1 процента от оспариваемой суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет (включая пени), указанных в уведомлении, но не более 500 месячных расчетных показателей; для юридических лиц - 1 процент от оспариваемой суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет (включая пени), указанных в уведомлении, но не более 20 тысяч месячных расчетных показателей.

Статьей 294 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, предусматриваются сроки для обращения с заявлением в суд. Так, гражданин и юридическое лицо вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении прав, свобод и законных интересов, то есть с того момента, когда гражданин или юридическое лицо узнали о принятом решении либо совершенном действии органом либо должностным лицом ущемляющем их конституционные права и свободы.

В случае, если срок для обращения в суд с заявлением был пропущен без уважительных причин, это не будет являться основанием для суда к отказу в принятии заявления, однако пропуск срока по неуважительной причине является основанием к отказу суда в удовлетворении заявления, в соответствии с ч.2 ст.294 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан и п.3 ст.179 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Вместе с тем, в соответствии с п.2 ст.179 Гражданского кодекса Республики Казахстан, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения, то есть если стороной не будет заявлено ходатайство о пропуске срока исковой давности, то судом по своей инициативе не может быть применен срок исковой давности.

В случае, если срок исковой давности заявителем пропущен, последний вправе обратиться к суду с ходатайством о восстановлении указанного срока. При этом, вместе с указанным ходатайством, заявителю желательно приобщить доказательства, подтверждающие уважительность пропуска срока исковой давности, чтобы у суда были основания для восстановления указанного срока.

Статьей 296 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, предусматривается порядок рассмотрения заявления, согласно которого, заявление рассматривается судом в месячный срок со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству с участием гражданина, представителя юридического лица, руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, общественного объединения, организации, должностного лица или государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых оспариваются, или их представителей. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 54 ГПК, участие прокурора обязательно. Неявка в судебное заседание кого-либо из перечисленных лиц, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению заявления. Однако суд может признать явку указанных лиц в судебное заседание обязательной с отложением разбирательства по делу и повторным вызовом лиц.

В соответствии с ч.1 ст.72 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.

При этом ч.2 ст.72 указанного законодательства, бремя доказывания по делам, указанным в главе 29 ГПК, возлагается на органы государственной власти, местного самоуправления, общественного объединения, организации, должностных лиц и государственных служащих, чьи акты, действия (бездействие) обжалуются.

Таким образом, обязанность доказывания правомерности (законности) принятого государственным органом, должностным лицом решения либо произведенного действия, законодательством возлагается на орган или должностное лицо, чьи действия обжалуется.

Согласно ч.2 ст.227 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, суд отказывает в удовлетворении жалобы, если при его рассмотрении установит, что оспариваемое действие (бездействие) совершено, решение принято в соответствии с компетенцией и законодательством Республики Казахстан.

Нередки случаи, когда заявители, обращаясь в суд с требованиями о признании действий незаконными, просят суд также обязать государственный орган либо должностное лицо произвести определенные действия. К примеру: обязать предоставить земельный участок в частную собственность, обязать вынести решение об удовлетворении заявления и т.д.

Однако такие требования удовлетворению не подлежат, поскольку п.28 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 20 «О некоторых вопросах применения судами норм главы 29 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан» от 24.12.2010 года, предусмотрено, что признав решение государственного органа, органа местного самоуправления незаконным, суд не вправе указывать в судебном акте содержание того решения, которое государственный орган, орган местного самоуправления должен принять в возникшем публично-правовом отношении.

Частью первой статьи 227 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан предусмотрено, что суд, признав обоснованным заявление о незаконности действий (бездействия) и решений государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих, выносит решение об удовлетворении заявления. В решении указывается, каким законам эти действия (бездействие), решение противоречат и срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Суд обязывает государственный орган, орган местного самоуправления, общественное объединение, организацию, должностное лицо и государственного служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение и восстановить нарушенные права, свободы и законные интересы гражданина или юридического лица, отменить примененные к лицу меры ответственности либо иным способом восстановить нарушенные права, свободы и законные интересы.

Решение суда, которым удовлетворены требования заявителя, направляется для устранения допущенных нарушений закона руководителю государственного органа, органа местного самоуправления, общественного объединения, организации, должностному лицу, государственному служащему решения и действия которых были оспорены, либо вышестоящему в порядке подчиненности органу в течение трех рабочих дней после вступления решения суда в законную силу.

Об исполнении решения должно быть сообщено суду, гражданину или юридическому лицу не позднее чем в месячный срок со дня получения решения суда. За неисполнение решения суда виновные должностные лица несут ответственность, предусмотренную законом.