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Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер

28 сентября 2017, 09:37

Хефнеру был 91 год.

Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни. Соответствующее сообщение было размещено в среду на странице издания в Twitter, передает ТАСС.

"Американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год", - говорится в тексте.



Playboy был основан в 1953 году и считается одним из самых популярных в мире мужских журналов. Он издается более чем в 30 странах.

Фото © AP Photo/Kevork Djansezian

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