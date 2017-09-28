Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер
28 сентября 2017, 09:37
Хефнеру был 91 год.
Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни. Соответствующее сообщение было размещено в среду на странице издания в Twitter, передает ТАСС.
"Американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год", - говорится в тексте.
American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHefpic.twitter.com/tCLa2iNXa4— Playboy (@Playboy) 28 сентября 2017 г.
Playboy был основан в 1953 году и считается одним из самых популярных в мире мужских журналов. Он издается более чем в 30 странах.
Фото © AP Photo/Kevork Djansezian
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880319-721fb627ed694392724c74b00fc33262
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...