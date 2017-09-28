Названы лучшие столичные образовательные учреждения
28 сентября 2017, 09:42
Церемония награждения сопровождалась праздничным концертом.
В Астане назвали лучшие организации образования Астаны в следующих номинациях: «Лучшая школа», «Лучшая дошкольная организация», «Лучшая организация дополнительного образования», «Лучший колледж», «Лучшая специальная организация», передает BNews.kz.
Победителями в номинациях стали:
«Лучшая школа» - школа-гимназия №3;
«Лучшая дошкольная организация» - детский сад №37 «Арман»;
«Лучшая организация дополнительного образования» - «Детская художественная школа»;
«Лучший колледж» - ГККП «Гуманитарный колледж»;
«Лучшая специальная организация» - ГККП «Кабинет психолого-педагогической коррекции №1»;
В рамках мероприятия педагогов, добившихся высоких результатов в обучении и воспитании детей, Министерство образования и науки Республики Казахстан наградили почетными нагрудными знаками «Ы.Алтынсарин» и «Почетный работник образования Республики Казахстан».
Также денежными призами были отмечены 19 ведущих школ города Астаны. Они проделали плодотворную работу в рамках внедрения менеджмента «Назарбаев Интеллектуальных школ», обновленного содержания образования и международных стандартов.
Церемония награждения сопровождалась праздничным концертом. Свое творчество столичным педагогам на профессиональный праздник подарили звезды казахстанской эстрады, представители Управления образования и столичных учебных заведений, творческие коллективы учащихся.
На сегодняшний день в организациях образования города Астаны насчитывается около - 15 000 педагогических работников, из них с высшим образованием – свыше 87 % педагогов. Растет число педагогов, имеющих высшую и первую категории. 2007-2008 учебном году педагогов с первой и высшей категорией – 3530, 2017-2018 учебном году – 6509.
На начало 2017-2018 учебного года в общеобразовательные школы принято на работу порядка 300 молодых специалистов. Всего молодых педагогов, имеющих стаж менее 3-х лет 1153 человек.
Фото: пресс-служба акимата г. Астаны
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