Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Грузовик перевернулся в результате ДТП в Алматы

28 сентября 2017, 09:43

В аварии обошлось без пострадавших.

В Алматы на ул.Момышулы произошло ДТП с участием грузовика и Toyota Gracia, передает Zakon.kz.

По предварительной информации, водитель Toyota двигался в южном направлении по ул.Момышулы. На перекрестке с ул.Жана жол он стал совершать левый поворот, не пропустив встречный грузовик Iveco. В результате произошло столкновение. После удара грузовик отбросило в сторону, он снес мачту освещения и опрокинулся на бок.

Со слов водителя грузовика, владелец Toyota после аварии сказал, что не заметил встречную машину. А, когда приехали сотрудники дорпола, он уже начал утверждать, что стал совершать маневр на желтый сигнал светофора, и грузовик пытался проскочить перед ним.

Кто на самом деле виноват в данном происшествии, выяснят сотрудники полиции.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...