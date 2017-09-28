Грузовик перевернулся в результате ДТП в Алматы

В Алматы на ул.Момышулы произошло ДТП с участием грузовика и Toyota Gracia , передает , передает Zakon.kz









Со слов водителя грузовика, владелец Toyota после аварии сказал, что не заметил встречную машину. А, когда приехали сотрудники дорпола, он уже начал утверждать, что стал совершать маневр на желтый сигнал светофора, и грузовик пытался проскочить перед ним.





Кто на самом деле виноват в данном происшествии, выяснят сотрудники полиции.





По предварительной информации, водитель Toyota двигался в южном направлении по ул.Момышулы. На перекрестке с ул.Жана жол он стал совершать левый поворот, не пропустив встречный грузовик Iveco. В результате произошло столкновение. После удара грузовик отбросило в сторону, он снес мачту освещения и опрокинулся на бок.