Появились подробности гибели шестилетнего мальчика, упавшего с моста близ Астаны
28 сентября 2017, 09:43
Отец, не раздумывая, прыгнул следом и даже успел схватить малыша, но в тот момент помощь уже понадобилась его супруге, которая также нырнула следом.
В Астане шестилетний мальчик упал с моста и утонул в реке. Трагедия произошла в посёлке Коктал на окраине столицы. В момент гибели рядом с ребенком были родители, которые сразу же бросились в воду. Но спасти мальчика не удалось, сообщает КТК.
В доме семьи Темирбековых сейчас траур. На видном месте лежит фотоальбом со снимками погибшего мальчика. На полу с его игрушками возится младшая сестренка. О том, что старший брат погиб, она знает. Но пока в силу возраста никак на это не реагирует.
Родители с шестилетним сыном возвращались из гостей. Ребёнок шел рядом с родителями. В какой-то момент мальчик оступился и упал в воду. Отец, не раздумывая, прыгнул следом и даже успел схватить малыша, но в тот момент помощь уже понадобилась его супруге, которая также нырнула следом.
"Сын умеет плавать, просто на нем была куртка, и она потянула его вниз. В это время еще жена его дернула за собой. Именно в этот момент сын выскользнул из рук. Когда он вынырнул, мальчик уже был далеко от него. Они плачут, винят себя, говорят, что сами его из рук выпустили", - рассказывает бабушка Кулян Темирбекова.
С соболезнованиями в дом Темирбековых приходят соседи и знакомые. Всего в поселке проживает несколько сотен человек. Они говорят, что дорога до города через мост – самая короткая.
Сразу же после случившегося в районном акимате решили натянуть по обе стороны моста металлическую сетку. Строить новый переход, скорее всего, не будут, говорят местные жители, ссылаясь на чиновников.
В этом же уверен и председатель дачного массива. Евгений Примак в этой должности работает с июня. Говорит, что в акимат с просьбой отремонтировать мост обращались и до его назначения. Сооружению уже больше 10 лет, и никто им не занимался.
"Своими силами мы сделать его не сможем. Мы будем вкладывать деньги, собирать с людей, а потом завтра придут, наши дачи и мост снесут. Нет никакой уверенности в завтрашнем дне", - говорит председатель дачного общества Евгений Примак.
Вот и в акимате не знают, что делать с мостом. Дачники построили его самовольно и нигде по документам он не проходит. Заинтересовались этим вопросом лишь после смерти ребенка.
"На самом деле, этот вопрос на контроле столичного акимата. К нам обратилось садоводческое общество, его председатель, жильцы. Есть информация от акимата Есильского района. Сейчас этот вопрос полностью рассматривается. Решение будет позже", - сказала пресс-секретарь акимата г. Астаны Эльвира Жургенбаева.
Когда именно, в акимате не уточнили. Но в ответе на обращение председателя дачного общества чиновники заявили, что строить новый устойчивый мост никто не будет, поскольку массив не предусмотрен для индивидуального жилищного строительства.
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