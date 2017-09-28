Итальянка после операции забыла родную речь и перешла на английский
28 сентября 2017, 09:46
Врачам даже пришлось позвать невролога, который оценил влияние анестезии на нервную систему и мозг пациентки.
В итальянской провинции Салерно 27-летняя девушка очнулась после анестезии и забыла свой родной итальянский язык, начав обращаться к врачам исключительно на английском. Об этом сообщает TGCOM24, передает Lenta.ru.
Сначала врачи отнеслись к этой ситуации с юмором, но вскоре заподозрили неладное, им даже пришлось позвать невролога, который оценил влияние анестезии на нервную систему и мозг пациентки. Ситуация усугублялась тем, что никто из врачей не говорил по-английски.
Спустя три часа разговоров на английском языке знание родного итальянского, наконец, вернулось к девушке. Оказалось, что она увлекается иностранными языками и даже преподавала английский местным детям.
Фото с сайта operabelno.ru
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