Итальянка после операции забыла родную речь и перешла на английский

Врачам даже пришлось позвать невролога, который оценил влияние анестезии на нервную систему и мозг пациентки.

В итальянской провинции Салерно 27-летняя девушка очнулась после анестезии и забыла свой родной итальянский язык, начав обращаться к врачам исключительно на английском. Об этом сообщает TGCOM24, передает передает Lenta.ru





Сначала врачи отнеслись к этой ситуации с юмором, но вскоре заподозрили неладное, им даже пришлось позвать невролога, который оценил влияние анестезии на нервную систему и мозг пациентки. Ситуация усугублялась тем, что никто из врачей не говорил по-английски.





Спустя три часа разговоров на английском языке знание родного итальянского, наконец, вернулось к девушке. Оказалось, что она увлекается иностранными языками и даже преподавала английский местным детям.



