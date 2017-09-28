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Итальянка после операции забыла родную речь и перешла на английский

28 сентября 2017, 09:46

Врачам даже пришлось позвать невролога, который оценил влияние анестезии на нервную систему и мозг пациентки.

В итальянской провинции Салерно 27-летняя девушка очнулась после анестезии и забыла свой родной итальянский язык, начав обращаться к врачам исключительно на английском. Об этом сообщает TGCOM24, передает Lenta.ru.

Сначала врачи отнеслись к этой ситуации с юмором, но вскоре заподозрили неладное, им даже пришлось позвать невролога, который оценил влияние анестезии на нервную систему и мозг пациентки. Ситуация усугублялась тем, что никто из врачей не говорил по-английски.

Спустя три часа разговоров на английском языке знание родного итальянского, наконец, вернулось к девушке. Оказалось, что она увлекается иностранными языками и даже преподавала английский местным детям.

Фото с сайта operabelno.ru

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