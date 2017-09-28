Вы встречали Мерседесы по цене Запорожца? Правда об имплантации зубов

Для жителей Казахстана в Международном центре имплантологии iDent действуют те же цены, что и для жителей России - никаких наценок и «двойных стандартов» - единый прайс для всех.

Имплантация зубов – услуга серьезная и недешевая. Предложений на рынке стоматологических услуг много. Как разобраться в этом многообразии? На что ориентироваться: цены, скидки, акции?





В первую очередь, на профессионализм и опыт врача, возможности и гарантии клиники – убеждены в Международном центре имплантологии iDent.





- Имплантация зубов – это не косметическая процедура, а серьезная операция. И важно понимать, кто и что вам предлагает сделать, и какие гарантии дает, - утверждает главный врач клиники iDent, хирург-имплантолог Михаил Тодер. – Ведь, решаясь на довольно серьезную и затратную процедуру, вы рассчитываете обрести зубы не на год-два, верно?





- На что же обращать внимание при выборе врача и клиники?





- Во-первых, честность. Нередко в клиниках пациентам предлагают услуги, к которым у человека нет показаний. Что это: нечестная имплантация (желание заработать) или некомпетентность врачей? Остается только гадать.





Могу вас заверить, что в iDent пациенту не предложат манипуляции, которые ему не нужны. Мы выполняем имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, известную как «зубы за один день без костной пластики». Такая имплантация позволяет избежать нескольких операций и болезненных процедур. А значит, дает возможность сэкономить время, деньги и нервы, избавляет людей от ненужных страхов и дискомфорта. Она, как правило, занимает один день – за один день пациент получает зубы и в этот же день может начать ими пользоваться! Но что особенно важно – способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или отсутствует достаточный объем костной ткани, и кто хотел бы вернуть улыбку, не прибегая к костной пластике.





Во-вторых, гарантии цены и качества. Можно встретить множество рекламных сообщений об имплантации за копейки, а на деле выяснится, что столько стоит только лишь имплантат, и еще необходимо заплатить за удаление зуба, коронки, костную пластику, обезболивающие уколы, работу хирурга и т. д.





В нашей клинике пациент в ходе беседы с врачом получает полную информацию о том, какую операцию необходимо выполнить и сколько заплатить. В дальнейшем стоимость имплантации не изменится — она будет зафиксирована в договоре. И если в процессе лечения выяснится, что необходимо провести какие-то дополнительные работы, клиника самостоятельно понесет эти расходы. На имплантацию мы даем гарантию, и прописываем ее в договоре, качество услуг — это то, в чем наши пациенты могут быть уверены.





- Согласитесь, для многих людей цена имеет значение? И обещание скидок, особенно сегодня, когда в стране не самая благоприятная экономическая обстановка, для многих – веский аргумент.





- Соглашусь. Но это не значит, что стоит торопиться и в горячке принимать решение, реагируя только на цену. Выясните, что стоит за этой стоимостью, сколько точно вы заплатите в финале. Посмотрите, какой план лечения вам предлагают, все ли там учтено, чтобы не получилось как у Маршака: «Однако за время пути собака могла подрасти».





Мы всегда своим пациентам говорим: не спешите, подумайте, взвесьте все «за» и «против», сходите еще в 3-4 клиники, посмотрите, что предлагают они, какие дают гарантии, какую называют стоимость. Если вы не располагаете нужной суммой, чтобы выполнить имплантацию зубов в той клинике и у того врача, которым доверяете, можно повременить, можно спросить, какие альтернативы существуют. У нас, например, для таких пациентов действует беспроцентная рассрочка, а также есть договоренности с тремя банками о кредитовании лечения на выгодных для наших пациентов условиях.





Мы считаем, что такой подход честнее, чем обещать скидки и бонусы. У нас их не бывает — это наша принципиальная позиция. Клиника — не торговая лавка, врач — не коммерсант, а пациент – не покупатель.





Как главный врач и соучредитель клиники я с полной ответственностью говорю: скидок просто так не бывает. Скидки чаще всего даются за счет чего-то. Либо сразу устанавливается высокая цена, чтобы потом сделать «скидку» (по сути, ту цену, которая устроит клинику). Либо скидка делается за счет ухудшения качества услуги (более дешевые материалы). Либо можно не полностью донести информацию до пациента, сказать: вот тебе скидка, а затем предложить услугу, которая якобы неотъемлемо связана с тем, что ему сделали. Либо клиника делает скидку за счет своего заработка — но это бывает крайне редко и вызывает логичный вопрос: зачем? Чтобы не иметь возможность достойно оплачивать работу своих специалистов? Или не иметь возможность отправить докторов на обучение? Или чтобы не иметь возможность обновлять оборудование, приобретать качественные материалы?





Мы предпочитаем называть честные цены, рассказывать, из чего они складываются, давать гарантии на имплантацию зубов и оставлять за пациентом выбор.





Особенно подчеркнем, что для жителей Казахстана в Международном центре имплантологии iDent действуют те же цены, что и для жителей России - никаких наценок и «двойных стандартов» - у нас единый прайс для всех.









Клиника iDent расположена в г. Новосибирске и только. Филиалов в Казахстане у нас нет, опасайтесь недобросовестных «представителей» - у нас их нет.





Международный центр имплантологии, клиника iDent:

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

тел.: (383) 207-55-77

e-mail: 2075577@ident-implant.ru





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