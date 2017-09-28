Мужской конкурс красоты в Мексике отменили из-за слишком уродливых участников
28 сентября 2017, 09:51
Организаторы мужского конкурса красоты Mr. Model Tabasco 2017 сочли непривлекательной сильную половину мексиканского штата.
В мексиканском штате Табаско должен был состояться конкурс красоты среди мужчин. Перед началом конкурса организаторы Mr. Model Tabasco 2017 выдвинули ряд требований к претендентам: рост участников должен быть 178 сантиметров, также они не должны быть стриптизёрами, холостые, не имеющие детей, с гармоничной внешностью и телосложением, пишет Life.ru.
Организаторам удалось отобрать всего шесть кандидатов, более-менее отвечающих требованиям. Но из-за малого количества конкурсантов мероприятие пришлось отменить. Об этом организаторы заявили на сайте конкурса.
"Организация конкурса Mr. Model Tabasco 2017 вынуждена сообщить, что конкурс отменён из-за участников, не соответствующих установленным физическим требованиям", - организация конкурса.
Яна Недомолкина
Фото с сайта dlyakota.ru
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