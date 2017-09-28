Мужской конкурс красоты в Мексике отменили из-за слишком уродливых участников

В мексиканском штате Табаско должен был состояться конкурс красоты среди мужчин. Перед началом конкурса организаторы Mr. Model Tabasco 2017 выдвинули ряд требований к претендентам: рост участников должен быть 178 сантиметров, также они не должны быть стриптизёрами, холостые, не имеющие детей, с гармоничной внешностью и телосложением,