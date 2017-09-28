Как будут работать криптовалюты в финцентре «Астана»

Он подчеркнул, что AFSA уже разработаны правила, согласно которым FinTech компании смогут подавать заявки на получение разрешения на тестирование в реальной среде с регулирующими контрольными органами. Если решения будут доказаны, фирма может обратиться в AFSA за лицензией на предоставление финансовых услуг своей технологии на более широком рынке.



