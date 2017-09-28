Среднедушевые денежные доходы казахстанцев составили 76 575 тенге в 2016 году

Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в 2016 году отмечается в Атырауской области.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в 2016 году составили 76 575 тенге и увеличились по сравнению с 2015 годом на 13,7%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на министерство нацэкономики.





«Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в 2016 году отмечается в Атырауской области, где данный показатель превысил среднереспубликанский уровень в 1,9 раза.

Регионами с самыми низкими доходами остаются Южно-Казахстанская и Жамбылская области, величина доходов населения которых составляет 56-63% от республиканского уровня», - отмечается в информации.





При этом при росте цен на потребительские товары и услуги за этот период на 14,6% в реальном выражении денежные доходы населения по сравнению с прошлым годом снизились на 0,7%.





Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов в 2016 году составила 3,3 раза (в 2015 году – 3,6 раза).







