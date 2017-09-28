Казахстан и Узбекистан начнут совместную работу по проблемам Аральского бассейна

25-27 сентября 2017 года Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Республику Узбекистан, в ходе которого был принят Президентом Шавкатом Мирзиёевым и провел переговоры с главами обеих палат узбекского Парламента, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В беседе с Главой Узбекистана К.Токаев отметил особую роль казахстанско-узбекского взаимодействия в обеспечении стабильности и безопасности как в Центральной Азии, так и за ее пределами.

Спикер Сената дал высокую оценку нынешней динамике развития всесторонних связей Казахстана и Узбекистана.

«Недавний государственный визит Президента Казахстана Н.Назарбаева, в рамках которого был подписан большой пакет документов, зафиксировал качественно новый уровень двусторонних отношений», - отметил Глава Сената. К.Токаев подчеркнул, что встречи на высшем уровне дают импульс народам двух стран к активизации многовековых уз дружбы и сотрудничества.

Глава Сената выразил признательность за должное внимание к духовным нуждам узбекских граждан казахской национальности, что нашло свое подтверждение в функционировании 164 школ с обучением только на казахском языке.

По мнению К.Токаева, парламентарии двух стран могли бы поработать над реализацией инициатив президентов, в частности, относительно совместного рационального использования водных ресурсов Аральского бассейна.

Руководитель верхней палаты Парламента проинформировал Ш.Мирзиёева о ходе реализации стратегии «Казахстан-2050», Плана Нации «100 конкретных шагов», программ «Рухани жанғыру» (модернизации общественного сознания) и цифровизации Казахстана.

Глава казахстанского Сената также провел встречи с Председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым и Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым. Темой бесед с узбекскими коллегами стали вопросы развития межпарламентского диалога и сотрудничества в сфере законотворческой работы. Достигнута договоренность об активизации межпарламентских контактов на двусторонней основе и в рамках международных организаций.