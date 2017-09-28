Строго наказывать за школьные поборы грозят в управлении образования Алматы

В Алматы строго запрещено собирать деньги в школе. Если такой факт будет установлен, строгое досудебное действие будет принято против ответственного лица. Об этом на брифинге на тему «Сбор денег на школьных стенах» в городском филиале партии «Нур Отан» сказала заместитель департамента образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева, передает МИА «Казинформ».

По словам Жылкыбаевой, жалобы на сбор денег в школе все еще поступают, но когда дело доходит до проверок, родители остаются один на один с проблемой.

«Строго запрещено собирать деньги на учебники, канцелярские принадлежности, ноутбуки и другие предметы. Вплоть до увольнения первого руководителя принимаются жесткие меры, если на самом деле подтверждаются такие факты. Даже через родительский комитет, если учитель знала это», - сообщила Ляззат Жылкыбаева.

По ее словам, в течение двух лет по поручению акима Алматы руководители школ каждый год отчитываются перед учителями и родителями. Каждый год все учебные заведения уведомляются о том, что им запрещено собирать деньги у родителей учеников.

«Веб-сайт департамента образования установил контакты с родителями. Если мы получим жалобу о сборах денег с родителей, мы будем принимать строгие меры. В то же время управление образования в настоящее время усиленно наблюдает за родительскими комитетами, потому что учителя нередко на них перекладывают задачу по сбору денег», - сказала она.

Национальное бюро по противодействию коррупции планирует строже следить за подарками учителям. По словам представителя департамента по Алматы Нурбола Мекешова, сумма подарка от всего класса не может превышать 5 тыс тенге.

Стоит отметить, что сегодня в Алматы функционируют 998 образовательных организаций, в том числе 443 государственных и 555 частных. В них зачислено 375 тысяч детей. В Алматы на образование выделено в 2016 году - более 60 млрд. тенге, в 2017 году - 63,3 млрд. тенге.

Альберт Ахметов