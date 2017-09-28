В Актюбинской области проведут 25 уникальных операций в рамках форума «Туған жер»

В текущем году начато строительство нового областного противотуберкулезного диспансера, принято решение о создании межобластного Центра санитарной авиации IV уровня оказания медицинской помощи.

В Актюбинской области проведут 25 уникальных медицинских операций в рамках республиканского форума «Туған жер», который начал свою работу сегодня, 28 сентября, передает Пресс-служба акима Актюбинской области.





Для участия в нем в Актобе прибыли десятки известных врачей, профессоров. В их числе ведущий нейрохирург Казахстана, директор Национального центра нейрохирургии Серик Акшолаков, директор республиканского центра трансплантации Жаксылык Доскалиев и многие другие.





Среди прибывших немало и зарубежных гостей из США, Южной Кореи, Израиля, России, являющихся партнерами по государственно-частному и стратегическому развитию здравоохранения области.





Накануне форума проведены 15 совместных сложных операций, семинары по обучению медицинских работников новейшим инновационным технологиям.





В частности, академик Жаксылык Доскалиев на своей малой родине – в Алгинском районе провел три сложные операции пациентам, страдающим желчнокаменной болезнью, а также проконсультировал больных с тяжелыми заболеваниями печени. На базе многопрофильной больницы медицинского кластера им было проведено четыре высокотехнологичных операции по экстерпации и пересадке пищевода с пластикой.





Бригадой хирургов КазНИИ кардиологии г.Алматы, возглавляемой профессором Салимом Беркинбаевым сделано восемь сложных операций.





«Грандиозное мероприятие проводится в Актобе. Данный форум имеет огромное значение и призван выполнить поручения Главы государства. У тех, кто здесь родился и вырос, появилась возможность отдать дань родной земле. Впервые в Западном регионе мы провели уникальную операцию по трупной трансплантации печени. Совместно с коллегами из Южной Кореи планируется пересадить печень 12-летнему ребенку от родственного донора. Отрадно, что именно здесь впервые в Казахстане создан медицинский кластер, работающий на благо всей страны», - поделился своим мнением академик Ж.Доскалиев.





В целом, в дни форума планируется проведение более 25 сложных и высокотехнологичных операций, 14 семинаров. Кроме того, будут подписаны три меморандума в сфере здравоохранения на сумму 1,5 млрд. тенге.





Отметим, Актюбинская область успешно осуществляет идею стать центром Западно-Казахстанского региона по оказанию высокотехнологичных медицинских услуг. С этой целью принимаются меры по модернизации сектора здравоохранения, создан медицинский кластер. В крупных лечебно-профилактических учреждениях, вошедших в кластер, выполняются уникальные хирургические операции, не имеющие аналогов в республике. В регионе реализуются конкретные меры, направленные на модернизацию здравоохранения и улучшение материально-технической базы, обеспечение современного уровня медицинской помощи.





В текущем году начато строительство нового областного противотуберкулезного диспансера, принято решение о создании межобластного Центра санитарной авиации IV уровня оказания медицинской помощи.





Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области



