Назарбаеву доложили о состоянии Вооруженных сил Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром обороны Сакеном Жасузаковым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Главе государства была представлена информация о текущем состоянии Вооруженных сил страны, а также о результатах реализации рабочих планов министерства.

Министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему об итогах оперативно-стратегических учений «Каратау-2017» и представил отчет о применении боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в ходе их проведения.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.