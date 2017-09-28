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Назарбаеву доложили о состоянии Вооруженных сил Казахстана

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром обороны Сакеном Жасузаковым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Главе государства была представлена информация о текущем состоянии Вооруженных сил страны, а также о результатах реализации рабочих планов министерства.

Министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему об итогах оперативно-стратегических учений «Каратау-2017» и представил отчет о применении боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в ходе их проведения.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

 

28 сентября 2017, 10:08
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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