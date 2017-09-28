Вопросы, возникающие при исполнении мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора (конфликта)

в порядке медиации или соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры

В соответствии ч.1 ст.115 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан при заключении сторонами мирового соглашения или соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры, которые утверждены судами первой, апелляционной инстанций, подлежит возврату из бюджета уплаченная государственная пошлина в полном объеме.

Согласно ч.2 ст.115 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан при заключении мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры в суде кассационной инстанции подлежит возврату из бюджета уплаченная государственная пошлина в размере пятидесяти процентов от суммы, уплаченной при обращении в суд кассационной инстанции.

Другие судебные расходы распределяются судом между сторонами в соответствии с условиями мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры. В случае отсутствия такого указания в соглашениях они считаются взаимно погашенными.

В соответствии с ч.2 ст.178 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Исполнение соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры, утвержденных судом, производится по правилам исполнения мирового соглашения, установленным ст.178 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.

Полагаю необходимым предусмотреть нормами Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, основания и порядок для пересмотра (изменения) определения суда об утверждении мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры в части возврата истцу из бюджета уплаченной государственной пошлины, в случае не исполнения соглашений в добровольном порядке, а именно возможность перераспределения судебных издержек.

Необходимость дополнения Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в данной части продиктовано тем, что недобросовестные участники спора (конфликта), а именно ответчики могут заключать соглашения с умыслом уклониться от несения судебных издержек по госпошлине, особенно по значительным суммам исковых требований.

Так, например определением Бостандыкского районного суда г.Алматы по иску «Д» к ПКСК о понуждении исполнить обязательства утверждено соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации. Данным определением судом определен возврат истцу госпошлины в размере 1135 тенге из бюджета.

Соглашение ответчиком добровольно исполнено не было, судом выписан исполнительный лист для принудительного исполнения условий соглашения. Тогда как определение суда в части возврата госпошлины из бюджета, несмотря на недобросовестность ответчика, подлежит также исполнению.

Внесение дополнений, в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан в части определения оснований и порядка пересмотра (изменения) определения суда об утверждении соглашений в части возврата госпошлины из бюджета, явилось бы одним из рычагов (мерой обеспечения) добровольного исполнения мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры.

Судья Бостандыкского районного суда г.Алматы

Турсымбаева Р.А.