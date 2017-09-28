Трудовой договор

как источник регулирования трудовых отношений

Судья

Бостандыкского районного суда г.Алматы

Абайдельдинова А.Т.

Из статьи 24 Конституции Республики Казахстан следует, что каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда либо в условиях чрезвычайного или военного положения. Каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы.

Иными словами каждый может реализовать предусмотренное Основным законом право на труд.

Трудовые отношения регулируются Трудовым законодательством, состоящим их Трудового Кодекса Республики Казахстан, законов Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя.

Особое место в данном случае занимает Трудовой договор как источник регулирования трудовых отношений, поскольку прием на работу оформляется актом работодателя, издаваемым именно на основании заключенного трудового договора.

Кроме того, трудовой договор является одним из документов, подтверждающих трудовую деятельность работника.

В соответствии со ст.24 Трудового кодекса Республики Казахстан по трудовому договору работник обязуется лично выполнять работу (трудовую функцию), соблюдать правила трудового распорядка, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим Кодексом, законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, коллективным договором, актами работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату.

В практике имеют место случаи, когда стороны возникших правоотношений не различают гражданско-правовые отношения от трудовых.

В данном случае следует отметить отличие трудового договора от иных видов договоров, признаками которого является наличие одного из следующих условий:

1) выполнение работником работы (трудовой функции) по определенной квалификации, специальности, профессии или должности;

2) выполнение обязательств лично с подчинением трудовому распорядку;

3) получение работником заработной платы за труд (ст.27 ТК).

Законодательством Республики Казахстан запрещается нарушение равенства прав и возможностей при заключении трудового договора. Беременность, наличие детей в возрасте до трех лет, несовершеннолетие, инвалидность не могут ограничивать право заключения трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК (ст.25 ТК).

Такие запреты и ограничения на заключение трудового договора и трудоустройство предусмотрены статьей 26 ТК РК. Например, не допускается заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной лицу по состоянию здоровья на основании медицинского заключения; с гражданами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, на тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на должности и работы, предусматривающие полную материальную ответственность работника за необеспечение сохранности имущества и других ценностей работодателя, а также на работы, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных развлекательных заведениях, производство, перевозка и торговля алкогольной продукцией, табачными изделиями, наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами); с гражданами, лишенными права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда и др.

Заключение трудового договора допускается с гражданами, достигшими шестнадцатилетнего возраста.

Трудовой договор также может быть заключен с:

1) гражданами, достигшими пятнадцати лет, в случаях получения ими основного среднего, общего среднего образования в организации среднего образования;

2) учащимися, достигшими четырнадцатилетнего возраста, для выполнения в свободное от учебы время работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения;

3) с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию с соблюдением условий, определенных подпунктом 2) настоящего пункта.

В случаях, определенных пунктом 2 статьи 31 Трудового кодекса наряду с несовершеннолетним трудовой договор должен подписываться одним из его родителей, опекуном, попечителем или усыновителем.

Трудовым кодексом регламентированы определенные требования к содержанию трудового договора.

Так, трудовой договор должен содержать:

1) реквизиты сторон:

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) работодателя - физического лица, адрес его постоянного места жительства и сведения о регистрации по месту жительства, наименование, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность;

индивидуальный идентификационный номер (бизнес-идентификационный номер);

наименование работодателя - юридического лица и его место нахождения, номер и дату государственной регистрации работодателя - юридического лица, бизнес-идентификационный номер;

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) работника, адрес его постоянного места жительства и сведения о регистрации по месту жительства, наименование, номер, дату выдачи документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер;

2) работу по определенной специальности, профессии, квалификации или должности (трудовую функцию);

3) место выполнения работы;

4) срок трудового договора;

5) дату начала работы;

6) режим рабочего времени и времени отдыха;

7) размер и иные условия оплаты труда;

8) характеристику условий труда, гарантии и льготы, если работа относится к тяжелым и (или) выполняется во вредных и (или) опасных условиях;

9) права и обязанности работника;

10) права и обязанности работодателя;

11) порядок изменения и прекращения трудового договора;

12) ответственность сторон;

13) дату заключения и порядковый номер.

Заключаемый с инвалидом трудовой договор должен содержать условия по оборудованию рабочих мест с учетом их индивидуальных возможностей.

По соглашению сторон в трудовой договор могут включаться и иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан (ст.28 ТК).

В случае возникновения спора в суде, как правило, у работников, возникают сложности с доказательственной базой; суды сталкиваются с такими проблемными вопросами при разрешении спора, как:

1) отсутствие трудового договора;

2) несвоевременное заключение трудового договора

3) невручение экземпляра трудового договора работнику;

4) отсутствие в трудовом договоре его существенных условий, таких как размер и иные условия оплаты труда, срок действия договора, ответственность сторон и другие условия.

В связи с ненадлежащим оформлением трудовых отношений возникают споры, которые разрешаются согласительными комиссиями, в дальнейшем - судами.

При этом в соответствии со ст.72 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан бремя доказывания лежит на сторонах, а в силу ч.2 ст.224 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан суд основывает решение лишь на тех доказательствах, которые были представлены сторонами и исследованы в судебном заседании.

Полагаем, что повышение правосознания физическими лицами, знание предусмотренных законодательством Республики Казахстан прав и обязанностей, как работника, так и работодателя при трудоустройстве, могли бы помочь сторонам трудовых отношений избежать конфликтов и споров.