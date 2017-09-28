Полвека соблазна: 10 неожиданных фактов о журнале Playboy и его неугомонном создателе

1. Как все начиналось













На заре своей профессиональной карьеры Хью работал в рекламном отделе журнала Esquire. Когда боссы собрались перенести офис в Нью-Йорк, он попросил пять долларов прибавки к зарплате на проезд. Но получил отказ. Психанул, уволился и приступил к реализации давней мечты – созданию собственного журнала.





2. Несостоявшийся мальчишник









Рабочим названием журнала было Stag Party («Мальчишник»), но Хефнер отказался от него, чтобы не вступать в конфликт с существующим на тот момент мужским журналом Stag Magazine. Родился вариант Playboy – так называлась автомастерская, где работала мать его друга. А знаменитый логотип в виде кролика нарисовали за полчаса.





3. Спасибо, Мэрилин









На обложке первого номера (декабрь 1953 года) красовалась Мэрилин Монро, а внутри были ее снимки в куда более интригующим виде. Эти редкие фотографии главный редактор долго разыскивал и выкупил за пятьсот долларов. Тираж в 70 тысяч экземпляров разлетелся за полторы недели. Сейчас тот выпуск коллекционеры продают как минимум за четыре тысячи долларов.





4. Быть можно дельным человеком и думать о красе грудей









Хью – крайне умный мужчина. Его коэффициент интеллекта равен 152 баллам. Для сравнения, среди Нобелевских лауреатов полно людей, чей IQ колеблется от 145 до 150, и это считается очень высоким показателем.





5. А вы себя хорошо будете вести?













Для того, чтобы Playboy признал красотку девушкой месяца или года, она обязана соблюдать ряд условий, прописанных в контракте: вести себя определенным образом, знать биографию Хефнера и историю создания журнала. И еще два года ей нельзя сниматься обнаженной нигде, кроме Playboy.





6. Строго по форме









Знаменитая форма «девушек Банни», работавших в закрытом клубе Playboy, стала первой униформой, которую зарегистрировали в Патентном ведомстве США. Она состоит из атласного лифа, заячьих ушек и хвостика.





7. Трамп везде поспел













Представители мужской половины человечества фигурировали на обложках журнала десять раз. Среди них американские актеры Стив Мартин, Лесли Нильсен, а также действующий президент США Дональд Трамп.





8. 14 раз Памелы









Чаще других на обложке журнала появлялась Памела Андерсон — целых 14 раз. А ее первый ангажемент случился при весьма необычных обстоятельствах. Памела разносила пиво на футбольном матче, где ее приметил менеджер Playboy.





9. Вечный Хью









Хью более 64 лет является действующим главным редактором Playboy. Это рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.





10. Извините, погорячились













Осенью 2015 года Хью одобрил предложение модернизировать журнал, убрав из печатной версии фотографии полностью обнаженных женщин. Смену редакционной политики объяснили желанием увеличить аудиторию издания. Однако в феврале нынешнего года обнаженка вернулась на страницы.