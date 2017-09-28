Экс-чиновника обвиняют в халатности в Карагандинской области

Установлено, что дорога областного значения Караганда-Ботакара в Бухаржырауском районе Карагандинской области была размыта местной рекой, которая вышла из берегов в период весенних паводков. Дорожное полотно смыло сильным течением, образовалась пропасть глубиной шесть метров.

Сотрудник охранной фирмы Жансеит Актаев и водитель А.Аманбеков решили съездить в соседний район в продуктовый магазин, чтобы купить еду рабочим, находившимся на объекте. Они выехали на служебном автомобиле. Сотовые телефоны оставили в офисе. Водитель не увидел обрыва и машина упала в воду. Трое суток они числились пропавшими без вести.



