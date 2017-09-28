В Казахстане может подорожать картофель до 250-300 тенге - исследование
28 сентября 2017, 10:21
Погодные условия в текущем сезоне сложились непростые как в Казахстане, так и в соседних странах, поэтому объем урожая относительно невысок.
В Казахстане с учетом наценку крупных и мелких оптовиков и торговых сетей картофель может подорожать зимой до 250-300 тенге за 1 кг, прогнозируют в energyprom.kz. Как поясняется, в этом году аграрии ждут резкого роста цен на картофель, сообщает Zakon.kz.
При этом отмечается, что погодные условия в текущем сезоне сложились непростые как в Казахстане, так и в соседних странах, поэтому объем урожая относительно невысок. Сейчас оптовая цена за 1 кг местного картофеля составляет 55 тенге, хотя обычно осенью не превышала 35 тенге.
Как отмечается в исследовании, рост цен логичен, учитывая также и рост расходов в сравнении с прошлым сезоном - на топливо, запчасти, гербициды, удобрения, утверждают аналитики. Между тем, затраты на возделывание 1 гектара картофеля в среднем составили 1 млн тенге.
В этом году средняя урожайность составляет 230 центнеров с гектара. При цене 55 тенге за 1 кг на долю аграриев остается небольшая прибыль. Если же картофель загружается в склад, то еще 10% объема списываются на потери, и добавляются расходы на хранение. При этом фермеры ждут роста цен, что позволит им получить более высокую рентабельность. Предполагаемый уровень цен - от 90 тенге до 130 тенге за 1 кг (цена от производителей).
Кроме того, по итогам сентября 2017 года в Казахстане был отмечен резкий рост цен на огурцы - сразу на 20,4% к августу. Это связано с тем, что сезон грунтовых огурцов закончился.
Между тем другие овощи либо значительно подешевели: лук - на 24,8%, морковь - на 14,9%, свекла и капуста - на 7,7%, помидоры - на 7,1%, чеснок - на 4,3%, либо подорожали совсем незначительно - менее чем на 1%.
Среди фруктов за первый месяц осени ощутимо подорожали только «несезонные» апельсины - на 2,8%. Изменения цен на прочую продукцию не превысили 1%.
Наиболее заметно подорожали молочные продукты: сырое и пастеризованное молоко - на 3,2% и на 1,9% за месяц, соответственно, творог - на 1,9%, сметана - на 1,1%. Прочие молочные продукты также выросли в цене в сравнении с августом на 0,5-1%.
В сентябре также подорожала свежая или охлажденная рыба - сразу на 1,7% за месяц, и рыбные консервы - на 1,3%.
Из «красного» мяса заметнее всего выросла в цене говядина - на 1,2% и говяжья же печень - на 1,1%, а также свинина - на 1%. Из мясных продуктов: шпик - на 1,4% и полукопченые колбасы - на 1,2%.
Незначительно подешевели куры - на 0,1% за месяц. Среди мучных изделий заметно подорожала только сдоба: печенье - на 1,3% за месяц и пряники - на 0,6%.
Вермишель подорожала на 0,6%, рожки - на 0,5%. Из круп сильнее всего вырос в цене рис - на 0,8% и перловка - на 0,6%. Гречневая крупа продолжает дешеветь - на 2,6% за месяц и уже на -23,3% за год.
Также подорожали и сладости: карамель - на 1,2% к августу, конфеты - на 1%.
Примечательно, что сахар, напротив, подешевел сразу на 10,5% за месяц. Среди напитков подорожал алкоголь, в частности, водка - на 0,6% за месяц, питьевая вода же поднялась в цене всего на 0,2%.
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