Казахстанец раскритиковал падких на дорогие авто девушек
28 сентября 2017, 10:25
Большинство комментаторов поддержало его.
Молодой казахстанец раскритиковал падких на красивые авто девушек и призвал их "спуститься на землю", передает Zakon.kz.
Видеозапись с историей была опубликована на странице "dudoser" в Instagram.
Молодой парень рассказал, что стал свидетелем того, как девушка ловила такси. По его словам, сначала к ней подъехали "убитые" BMW и Lada. Девушка не согласилась сесть в них, даже не разговаривая с водителями. Но когда возле нее остановился Lexus, она села в него и уехала.
"Девушка ловила такси, ребята. Вот какое объяснение дать этой девушке? Нет ей объяснения. А все почему? Потому что слишком много на себя берете. Надо спуститься на землю. Вы так не думаете? Какая разница, на какой машине доехать до места. Смотрите, уже мы выбираем машины", - возмутился он.
Большинство комментаторов поддержало его. Некоторые с ним не согласились. По их словам, старые авто не отличаются комфортом: в них нет кондиционера и присутствуют неприятные запахи.
Фото: youtube.com.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880342-a91ae58bab247c0b2e040c033ffcdade
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...