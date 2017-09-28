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Казахстанец раскритиковал падких на дорогие авто девушек

28 сентября 2017, 10:25

Большинство комментаторов поддержало его.

Молодой казахстанец раскритиковал падких на красивые авто девушек и призвал их "спуститься на землю", передает Zakon.kz.

Видеозапись с историей была опубликована на странице "dudoser" в Instagram.

Молодой парень рассказал, что стал свидетелем того, как девушка ловила такси. По его словам, сначала к ней подъехали "убитые" BMW и Lada. Девушка не согласилась сесть в них, даже не разговаривая с водителями. Но когда возле нее остановился Lexus, она села в него и уехала.


"Девушка ловила такси, ребята. Вот какое объяснение дать этой девушке? Нет ей объяснения. А все почему? Потому что слишком много на себя берете. Надо спуститься на землю. Вы так не думаете? Какая разница, на какой машине доехать до места. Смотрите, уже мы выбираем машины", - возмутился он.

Большинство комментаторов поддержало его. Некоторые с ним не согласились. По их словам, старые авто не отличаются комфортом: в них нет кондиционера и присутствуют неприятные запахи.

Фото: youtube.com.

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