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В Китае лучших стукачей одарят iPhone

28 сентября 2017, 10:30

Соцсеть объявила о запуске программы под названием «Тысяча наблюдателей Weibo».

Администрация китайской социальной сети Weibo, прозванной местным аналогом Twitter, решила привлекать пользователей для ужесточения цензуры и намерена подарить самым активным отправителям жалоб новые iPhone и iPad. Об этом сообщает Fortune, передает Lenta.ru.

Проект находится под контролем одного из подразделений администрации киберпространства Китая, которая является главным наблюдательным органом страны.

В понедельник, 25 сентября, контролирующий орган оштрафовал Weibo, а также интернет-гигантов Tencent Holdings и Baidu за недостаточный контроль за распространением незаконного контента на сайтах, в том числе за публикацию политических статьей, демонстрации насилия, распространение фейковых новостей и порнографии.

Кандидаты, которые смогут пройти конкурс, будут получать 200 юаней каждый месяц за обнаружение не менее 200 незаконных записей. Десяти самым активным работникам выдадут iPhone и iPad.

Фото: Feng Li / Getty Images

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