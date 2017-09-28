В Китае лучших стукачей одарят iPhone
28 сентября 2017, 10:30
Соцсеть объявила о запуске программы под названием «Тысяча наблюдателей Weibo».
Администрация китайской социальной сети Weibo, прозванной местным аналогом Twitter, решила привлекать пользователей для ужесточения цензуры и намерена подарить самым активным отправителям жалоб новые iPhone и iPad. Об этом сообщает Fortune, передает Lenta.ru.
Проект находится под контролем одного из подразделений администрации киберпространства Китая, которая является главным наблюдательным органом страны.
В понедельник, 25 сентября, контролирующий орган оштрафовал Weibo, а также интернет-гигантов Tencent Holdings и Baidu за недостаточный контроль за распространением незаконного контента на сайтах, в том числе за публикацию политических статьей, демонстрации насилия, распространение фейковых новостей и порнографии.
Кандидаты, которые смогут пройти конкурс, будут получать 200 юаней каждый месяц за обнаружение не менее 200 незаконных записей. Десяти самым активным работникам выдадут iPhone и iPad.
Фото: Feng Li / Getty Images
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