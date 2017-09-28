Денежные переводы на территории Казахстана за январь-август 2017 года

Системы переводов теряют внутренний рынок - объем и число транзакций внутри Казахстана уменьшаются второй год подряд. Услугу по переводам с карты на карту предлагают 21 БВУ РК

Денежные переводы, отправленные из РК за рубеж и полученные из-за рубежа в Казахстан, за январь-август 2017 года показали рост объемов на 25,5% и 18,8% по сравнению с январем-августом 2016 года. Также увеличилось и количество транзакций, из РК за рубеж на 19,9% и из-за рубежа в РК на 15,1%.

По денежным переводам на территории Казахстана дела обстоят по-другому. Объем и количество транзакций денежных переводов внутри страны уменьшаются второй год подряд. За январь-август 2017 было переведено денег на 13,8% меньше, чем в прошлом году - 12,8 млрд против 14,8 млрд тг. Количество транзакций уменьшились на 7,6%, до 139,8 тысячи.

В январе-августе 2017 года переводами внутри страны занимались 9 систем переводов. Только 2 из них показали прирост по сравнению с прошлым годом - Золотая корона и национальная система почтовых переводов.

Золотая корона показала годовой прирост на 814,4 млн (37,6%), до 3,0 млрд. Доля от рынка выросла с 14,6% до 23,4%. Количество транзакций при этом уменьшилось с 11,9 тыс. до 9,4 тыс. Средний чек одного перевода вырос с 182,2 тыс. тг до 317,3 тыс.

Через почтовые переводы объем транзакций увеличился за год на 30,5 млн (3,7%), до 859,8 млн тг. Доля от рынка выросла с 5,6% до 6,7%. Количество транзакций увеличилось с 58,7 тыс. до 59,1 тыс. Средний чек одного такого перевода увеличился на 400 тг, до 14,5 тыс. тг.

Спад денежных транзакций внутри страны системами переводов связан с возрастающей популярностью среди казахстанцев платежных карт, с помощью которых 21 из 33 банков РК предлагает услугу моментальных переводов с карты на карту.

Так, количество карточек в обращении за год выросло на 2,2 млн единиц (14,6%) и составило на конец августа 2017 года 17,5 млн, половина из которых активные карты, количество которых за год увеличилось на 847,4 тыс. единиц (10,8%), до 8,7 млн.