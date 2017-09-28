Следующая норма изложена в новой редакции:

«В срок не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения всех заключений соответствующих государственных органов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, уполномоченный орган вносит заявление с приложением заключений государственных органов, расчетов рентабельности соответствующего месторождения (группы месторождений, части месторождения) и предложения по конкретным размерам индивидуальной ставки налога на добычу полезных ископаемых на рассмотрение межведомственной комиссии, образовываемой Премьер-Министром Республики Казахстан (далее - комиссия)».

В то же время, Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1724 «О создании Межведомственной комиссии по выработке рекомендаций по отнесению контракта на недропользование к категории низкорентабельного, а также месторождения (группы месторождений, части месторождения) к категории высоковязких, обводненных, малодебитных или выработанных, за исключением общераспространенных полезных ископаемых» утрачивает силу.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.