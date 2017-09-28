Авиация США нанесла удар по мирным жителям в Афганистане

Американская авиация нанесла случайный авиаудар по мирным жителям в Афганистане, признали в Пентагоне,

Инцидент произошел при отражении наступления боевиков, которые предприняли атаку в окрестностях аэропорта в Кабуле.

Американские военные сообщили, что в результате удара есть пострадавшие.





"Силы США, которые оказывали поддержку (афганским силам безопасности. — Прим. ред.), нанесли авиаудар. К несчастью, одна из ракет неправильно сработала, в результате есть пострадавшие. "Решительная поддержка" глубоко сожалеет, что мирным жителям был причинен вред", — говорится в сообщении.





По факту инцидента начато расследование





Ранее афганские СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел сообщали, что один человек погиб при ракетном обстреле, еще четверо ранены. По окрестностям аэропорта в Кабуле, по информации телеканала Tolo News, выпустили от 20 до 30 ракет.





Позже талибы взяли ответственность за обстрел, заявив, что целью атаки был глава Пентагона Джеймс Мэттис. Примечательно, что террористическая группировка ИГ* также взяла на себя ответственность за авиаудар.





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