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Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават скрылась в Дубае

28 сентября 2017, 10:39

По словам нынешнего премьера страны Праюта Чан-Очи, Чинават теперь будут искать с помощью Интерпола.

Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, заочно осужденная на родине на пять лет лишения свободы, скрылась в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом в четверг в ходе брифинга журналистам сообщил премьер-министр Прают Чан-Оча, передает ТАСС.

"Теперь полиция будет координировать свои действия с министерством иностранных дел и Интерполом", - сказал глава таиландского правительства. "Она в Дубае", - подтвердил Чан-Оча.

Верховный суд Таиланда в среду заочно признал виновной экс-премьера Чинават в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Согласно новой конституции Таиланда, Чинават имеет право обжаловать данный приговор в течение 30 дней.

Решение по "рисовому делу" Чинават должно было быть вынесено еще 25 августа, однако за день до этого политик тайно покинула страну, выехав на автомобиле в Камбоджу, а затем направилась в ОАЭ, где проживает ее старший брат Таксин Чинават.

Фото © EPA/NARONG SANGNAK

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