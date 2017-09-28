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Установлены минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы
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Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2017 года № 587 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года № 260 «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы» (не введено в действие)
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Установить минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы в размере:
1) трехсот двадцати тенге до 31 декабря 2017 года включительно;
2) трехсот сорока тенге с 1 января 2018 года до 30 июня 2018 года включительно;
3) трехсот шестидесяти тенге с 1 июля 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно;
4) трехсот восьмидесяти тенге с 1 января 2019 года.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.
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