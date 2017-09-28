 
Новости за сегодня

Установлены минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы

Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2017 года № 587 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года № 260 «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы» (не введено в действие)

Установить минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы в размере:

1) трехсот двадцати тенге до 31 декабря 2017 года включительно;

2) трехсот сорока тенге с 1 января 2018 года до 30 июня 2018 года включительно;

3) трехсот шестидесяти тенге с 1 июля 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно;

4) трехсот восьмидесяти тенге с 1 января 2019 года.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

 

28 сентября 2017, 10:35
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код