Установить минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы в размере:

1) трехсот двадцати тенге до 31 декабря 2017 года включительно;

2) трехсот сорока тенге с 1 января 2018 года до 30 июня 2018 года включительно;

3) трехсот шестидесяти тенге с 1 июля 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно;

4) трехсот восьмидесяти тенге с 1 января 2019 года.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.