О назначении временно исполняющего обязанности Семейского транспортного прокурора

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан юрист 1 класса Несіпбек Медет Маратұлы назначен временно исполняющим обязанности Семейского транспортного прокурора.

Медет Несіпбек родился в 1985 году в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «Юриспруденция», а также Академию Генеральной прокуратуры РФ (магистр юриспруденции).

Занимал должности помощника прокурора Октябрьского района, помощника прокурора г. Караганды, старшего прокурора отдела прокуратуры Карагандинской области, заместителя начальника Управления Главной транспортной прокуратуры, старшего прокурора управления Департамента Генеральной прокуратуры. С сентября 2016 года до настоящего назначения занимал должность старшего прокурора Отдела по надзору за законностью в социальной сфере Департамента по защите общественных интересов Генеральной Прокуратуры.