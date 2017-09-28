Известный казахстанский блогер попала в больницу в Таиланде

Известный казахстанский блогер Алия Байтугаева (в соцсетях под ником Supermamasita) попала в больницу в Таиланде после укуса обезьяны, передает передает Zakon.kz





Судя по постам, Алия, находящаяся на отдыхе со своим мужем, посетила с экскурсией остров Мадагаскар, где ее за палец укусила обезьяна.





"Мне сказали , что возможно я заболею бешенством...Я так подумала - подумала и пришла к выводу, что бешенство мне не грозит, я и так бешеная", - пошутила блогер.









Однако потом ей стало не до шуток - у женщины поднялась высокая температура, ломило тело.





"Ночь была адской. Температура под 40, бред, ломка, слезы. Я ничего не соображала, даже не помню что я говорила мужу... только плакала и боялась умереть. Четыре дня назад меня укусила дикая обезьяна с острова. Укус не глубокий, без крови, но все же....На следующий день у меня резко подскочила температура и не сбивалась 3 дня, а ещё хуже нарастала. Муж обошёл все аптеки, но как оказалось, в Таиланде не продают антибиотики и даже шприцы! Это запрещено законом. Укол антибиотика могут лишь поставить в клинике. Утром я уже ничего не соображала, кости скручивало так, что я просто дезориентировалась в пространстве. Врач мне сразу сказал - на бешенство анализов не существует. Если вы не провакцинировались в первые 24 часа, то смысла делать вакцину сейчас нет. "Вы все равно умрете в течении 3-4 месяцев", - сказал он, после чего направил на анализы мочи и крови. Результаты я ждала ровно 1 час. За это время вся жизнь пробежала перед глазами: рождение детей, воспоминания из детства....Нет, мне не страшно умереть , мне страшно оставить своих детей без матери , мне страшно не увидеть их идущих в первый класс , страшно не увидеть их взрослыми и радоваться их успехам", - написала она.

Позже выяснилось, что у Алии случился острый рецидив пиелонефрита.

Фото: instagram.com/super.mamasita Автор: Ионова Екатерина





