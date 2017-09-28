Сабиров: специалист киберзащиты не может сидеть на зарплате в миллион тенге

Президент интернет ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров поделился своим видением создания системы "Киберщит Казахстана".

Меры по созданию системы "Киберщит Казахстана" президент поручил принять правительству и комитету национальной безопасности в своем послании народу в январе 2017 года. Ранее сообщалось, что концепция кибербезопасности ("Киберщит Казахстана") разработана в целях обеспечения информационной безопасности общества и государства в сфере информатизации и связи, а также защиты неприкосновенности частной жизни граждан при использовании ими информационно-коммуникационных технологий.





"Специалист, который будет сидеть и работать в области киберзащиты, не может получать 300 тысяч тенге или полмиллиона тенге. Он даже не может получать миллион тенге, иначе его придут и перекупят, кто хочет. Он должен получать несколько миллионов тенге, а для этого государство должно быть готово на такие затраты", — сказал Сабиров.





В мире, по его словам, нет ни одной системы в области кибербезопасности, которая была бы сделана без участия частного сектора. Поэтому, как отметил президент интернет-ассоциации, необходимо вносить изменение в законодательство, которое на сегодня не дает участие частного сектора в сферах, касающихся госсекретов.