Сабиров: специалист киберзащиты не может сидеть на зарплате в миллион тенге
28 сентября 2017, 10:54
Он должен получать несколько миллионов тенге, чтобы его не перекупили.
Президент интернет ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров поделился своим видением создания системы "Киберщит Казахстана".
Меры по созданию системы "Киберщит Казахстана" президент поручил принять правительству и комитету национальной безопасности в своем послании народу в январе 2017 года. Ранее сообщалось, что концепция кибербезопасности ("Киберщит Казахстана") разработана в целях обеспечения информационной безопасности общества и государства в сфере информатизации и связи, а также защиты неприкосновенности частной жизни граждан при использовании ими информационно-коммуникационных технологий.
"Специалист, который будет сидеть и работать в области киберзащиты, не может получать 300 тысяч тенге или полмиллиона тенге. Он даже не может получать миллион тенге, иначе его придут и перекупят, кто хочет. Он должен получать несколько миллионов тенге, а для этого государство должно быть готово на такие затраты", — сказал Сабиров.
В мире, по его словам, нет ни одной системы в области кибербезопасности, которая была бы сделана без участия частного сектора. Поэтому, как отметил президент интернет-ассоциации, необходимо вносить изменение в законодательство, которое на сегодня не дает участие частного сектора в сферах, касающихся госсекретов.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: PROFIT.kz
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