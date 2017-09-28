Назначен руководитель управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области

Распоряжением акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова Ермек Анатольевич Рахимов назначен руководителем управления культуры, архивов и документации акимата Северо-Казахстанской области.

Ермек Анатольевич 1984 года рождения, родился в Омской области Российской Федерации.

Окончил Казахскую национальную музыкальную академию, Лондонский университет по специальностям «оперный певец», «магистр исскуства».

Трудовую деятельность начал с 2009 году советником по связям с общественностью, главный менеджер Ассоциации «Болашак» в г. Астана;

В 2011 году занимал должность директора корпоративного фонда «Болашак» в г. Алматы;

С 2011 по 2013 годы работал заместителем директора, директором корпоративного фонда «Болашак» в г. Астана;

С 2014 по 2015 годы работал заместителем директора Национальной картинной галереи в г. Астана;

С 2015 по 2016 годы занимал должность и.о. руководителя управления музеев и библиотек Департамента по делам культуры и исскуства в г. Астана;

С 2016 года до настоящего назначения занимал должность заместителя директора Департамента культуры и исскуства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.