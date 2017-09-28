Состоялось заседание Центрального Совета Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил»

В Астане проведено заседание Центрального Совета Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил».

В работе заседания принял участие глава оборонного ведомства. В рамках заседания участники обсудили вопросы дальнейшего развития общественного объединения, совершенствования военно-патриотического воспитания, сохранения и приумножения славных воинских и боевых традиций, поднятия престижа воинской службы и создания первичных организации ветеранов в каждом гарнизоне.

По итогам заседания членами совета ветеранов был избран председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил». Им стал Халық Қаһарманы, генерал армии Алтынбаев Мухтар Капашевич.

Необходимо отметить, что в целях проведения плодотворной работы с ветеранами Вооруженных Сил, координации деятельности с ветеранскими организациями в феврале текущего года в Департаменте воспитательной и идеологической работы Генерального штаба ВС РК создан Отдел по работе с ветеранами Вооруженных Сил.