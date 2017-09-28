Трамп назвал премьера Испании президентом и забыл его имя

Президент США Дональд Трамп после переговоров с премьер-министром Испании Мариано Рахоем назвал его "господин президент" и неправильно написал его имя в "Твиттере",

— Для меня честь принять у себя президента Испании Марианору Джоя. Спасибо, что поддерживаете наши усилия, направленные на изоляцию жестокого северокорейского режима, — отмечается в сообщении Трампа.





На пресс-конференции Трамп представил журналистам Рахоя и при этом назвал его президентом. Премьер Испании в этот момент резко повернулся и с удивлением посмотрел на главу Белого дома. Журналисты называли должность Рахоя верно, но Трамп не обратил на это никакого внимания.





Не исключено, что такая ошибка могла произойти, так как официально должность Рахоя по-испански звучит как Presidente del Gobierno, что дословно переводится как "президент правительства".