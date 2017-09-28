В Алматы в крупном пожаре пострадал мужчина
28 сентября 2017, 11:09
Площадь пожара составила 250 кв.м.
52-летний мужчина получил ожог при пожаре в Наурызбайском районе Алматы, передает Zakon.kz.
Как сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова, вызов на пуль "101" поступил 27 сентября в 22:35. Горел цех в Наурызбайском районе, С/О "Заря".
"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 3 минуты, в 22:38. К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: горел цех по производству деревянных изделий, а также автомобиль марки Kia Sorentо. Была угроза распространения огня на близлежащие жилые дома. Принятыми мерами пожарных предотвращено распространения огня на близрасположенные частные жилые дома", - сообщила официальный представитель.
52-летний мужчина получил ожог, от госпитализации он отказался.
Площадь пожара составила 250 кв.м. Пожар локализован в 23:23 и ликвидирован в 23:46.
Фото: today.kz.
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