В Алматы в крупном пожаре пострадал мужчина

52-летний мужчина получил ожог при пожаре в Наурызбайском районе Алматы, передает передает Zakon.kz





Как сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова, вызов на пуль "101" поступил 27 сентября в 22:35. Горел цех в Наурызбайском районе, С/О "Заря".





"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 3 минуты, в 22:38. К моменту прибытия пожарных расчетов обстановка была следующая: горел цех по производству деревянных изделий, а также автомобиль марки Kia Sorentо. Была угроза распространения огня на близлежащие жилые дома. Принятыми мерами пожарных предотвращено распространения огня на близрасположенные частные жилые дома", - сообщила официальный представитель.





52-летний мужчина получил ожог, от госпитализации он отказался.





Площадь пожара составила 250 кв.м. Пожар локализован в 23:23 и ликвидирован в 23:46.



