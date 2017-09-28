В Алматы презентована интерактивная религиозная карта, не имеющая аналога в Центральной Азии

По инициативе руководителя «Центра изучения и анализа» Управления по делам религий г. Алматы Бейбита Турабаева, разработана интерактивная религиозная карта, презентация которой состоялась в городском акимате, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что данная интерактивная религиозная карта является на сегодняшний день единственной не только в Алматы и Казахстане, но и в целом в Центральной Азии и уже получила положительную оценку ряда вышестоящих государственных органов. В настоящее время специалистами выполнены все работы по разработке и наполнению данного ресурса.

Его уникальность состоит в том, что в нем указаны все 178 зарегистрированных религиозных объединений города, что позволит оградить алматинцев от вовлечения их в какие-то деструктивные религиозные течения, а также культовые сооружения, места реализации религиозной литературы и другие объекты с подробным описанием.

- Если раньше у всех госорганов, работающих по этим вопросам, были свои какие-то базы, свои наработки, то теперь это будет единая база, - комментирует Бейбит Турабаев. - И если, допустим, сотрудники управления по делам религии выехали в другой город в командировку, и им срочно понадобилась какая-то актуальная свежая информация, то им не нужно будет звонить кому-то, искать необходимые материалы, все это будет здесь, под рукой, причем все это будет доступно круглые сутки. Данный проект представляет собой специализированный электронный портал, где размещен большой массив всей необходимой, достоверной информации.

Интерактивная религиозная карта имеет и другие преимущества. Как отметил на презентации заместитель руководителя Управления по делам религии г. Алматы Нурлан Кикимов, она будет способствовать ускорению процесса коммуникации между заинтересованными государственными органами, во-вторых, оперативно реагировать на нарушение законодательства о религии.

В-третьих, с ее помощью можно будет мониторить и изучать религиозную ситуацию в городе, причем к этому процессу можно будет привлечь и самих горожан. Это в свою очередь позволит госорганам проводить совместными усилиями среди населения различные профилактические мероприятия, связанные с предупреждением религиозного экстремизма и терроризма. То есть данная карта, как считает Бейбит Турабаев, своеобразный ответ на имеющиеся на сегодняшний день вызовы в сфере межконфессиональных отношений.

По мере необходимости запущенный ресурс будет постоянно совершенствоваться, в него можно будет вносить изменения, причем во все отделы и разделы, также там могут оставить свои отзывы, пожелания и предложения пользователи.

Торгын Нурсеитова