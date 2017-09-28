Казахстанские самбисты завоевали на Азиатских играх 7 золотых медалей

Самбисты из Казахстана внесли солидный вклад в общую копилку медалей сборной страны, завоевав 7 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые прошли в столице Туркменистана Ашхабаде, сообщает Zakon.kz





Чемпионами соревнований стали: Канжанов Беимбет (-52 кг), Куанов Есет (-62 кг), Жылкыбаева Айжан (-48 кг), Кенбеил Ажар (-60 кг), Жумабаева Динара (-64 кг), Курышбаева Дильдаш (-68 кг), Бектаскызы Зере (-72 кг).





Таким образом, среди 9 стран сборная Казахстана по самбо стала второй после Туркменистана (8 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых), третье место заняла Киргизия (3 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовый).





Президент Казахстанской федерации спортивного и боевого самбо Рапиль Жошыбаев поздравил спортсменов с высокими результатами и пожелал дальнейших успехов в подготовке к будущим соревнованиям, как Чемпионат мира по самбо в Сочи с 8 по 13 ноября этого года и Летние Азиатские игры в Джакарте в 2018 году.