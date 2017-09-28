Как будут работать криптовалюты в финцентре «Астана»

В Международном финансовом центре «Астана» планируют разработать законодательные акты для работы с криптовалютами. Об этом сообщил главный исполнительный директор Комитета по регулированию финансовых услуг (AFSA) при МФЦА Стивен Глинн, передает МИА «Казинформ»

«Технологии blockchain и криптовалюты пользуются все большим интересом в мире. При разработке направления FinTech МФЦА внимательно изучил текущую ситуацию. Оперативнее всех реагируют на общественный интерес и создают благоприятную правовую и нормативную среду Япония, Сингапур и Швейцария. В настоящее время AFSA также рассматривает вопрос о разработке соответствующего законодательства, которое позволит обеспечить эффективную, безопасную и инновационную нормативную базу для криптовалют. Законодательство должно будет закрепить правовой статус криптовалют, порядок и требования к компаниям, которые хотят привлекать средства путем выдачи токенов через ICO, а также нормативные требования для криптообменных и финансовых учреждений, занимающихся криптовалютами», - рассказал Стивен Глинн.

По его словам, всего на мировом рынке в настоящее время доступно около 900 криптовалют (криптовалютных активов). Их рыночная капитализация составляет около 130 млрд долларов США. Кроме того, ICO стали доминирующей формой сбора средств для стартапов.

«Конечно, FinTech отличается от традиционной банковской системы. При этом отмечу, что роль регулирования заключается не в том, чтобы игнорировать создание новых финансовых технологий, а в том, чтобы создать безопасную среду, в которой финансовые услуги, в том числе финансовые технологии, смогут процветать. AFSA в настоящее время разрабатывает регламент регулирования решений в области финансовых технологий. Он позволит как поощрять развитие инноваций, так и защищать потребителей», - отметил Стивен Глинн.

Он подчеркнул, что AFSA уже разработаны правила, согласно которым FinTech компании смогут подавать заявки на получение разрешения на тестирование в реальной среде с регулирующими контрольными органами. Если решения будут доказаны, фирма может обратиться в AFSA за лицензией на предоставление финансовых услуг своей технологии на более широком рынке.

Отметим, что AFSA - это регулятор всех финансовых и вспомогательных услуг Международного финансового центра «Астана». AFSA является независимым финансовым регулятором МФЦА и будет регулировать широкий спектр финансовых услуг, в том числе управление благосостоянием частных лиц, управление активами, рынки капитала, страхование, ценные бумаги, а также новые финансовые технологии, такие как криптовалюта, которые в настоящий момент выходят за рамки общепринятой нормативной базы.