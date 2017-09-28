Глава МВД РК обсудил вопросы экстрадиции преступников на заседании Интерпола

26 сентября в Пекине начала работу 86-я сессия Генеральной Ассамблеи Международной Организации уголовной полиции - Интерпол, на которой от Казахстана приняла участие делегация МВД во главе с министром Калмуханбетом Касымовым. В мероприятии участвовали представители 156 стран, в том числе 62 руководителя полицейских ведомств, 30 министров внутренних дел и юстиции, 2 вице-премьер министра, а также руководители Национальных центральных бюро Интерпола. Об этом сообщил директор департамента гос. языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Zakon.kz.

Заседание сессии открыл председатель КНР Си Цзиньпин, который в своем выступлении подчеркнул, что Китай в течение следующих пяти лет намерен поддержать, а также оказать помощь Интерполу в проведении международных операций и создании глобальной системы подготовки кадров, в строительстве лабораторий и модернизации систем связи для 100 развивающихся государств.

В рамках мероприятия член политбюро - секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу принял Калмуханбета Касымова. Они обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран в борьбе с транснациональной преступностью, подготовкой кадров и ряд других вопросов.

Ассамблеей рассмотрены вопросы активизации сотрудничества правоохранительных органов государств-участников в розыске преступников, противодействии трансграничной организованной преступности, международному терроризму и киберпреступности, а также перспективы дальнейшего развития Интерпола.

Также состоялась встреча министра внутренних дел РК Касымова с министром общественной безопасности КНР Го Шенкунем, на которых обсуждены перспективы двустороннего и приграничного взаимодействия. Министрами отмечен высокий уровень сотрудничества между РК и КНР по основным направлениям деятельности органов внутренних дел и общественной безопасности.

На полях заседания Интерпола К.Касымов встретился с генеральным секретарем Организации Ю. Штоком, а также с министрами внутренних дел России Колокольцевым В.А., Беларуси - Шуневичем И.А., Таджикистана - Рахимзодой Р.Х., Молдовы - Жиздан А.Е., с которыми были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере борьбы с транснациональной преступностью, международного розыска и экстрадицией уголовных преступников.