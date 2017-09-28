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Двое пострадавших в Турции казахстанцев проводили там медовый месяц

28 сентября 2017, 11:35

Они сыграли свадьбу 9 сентября.

Двое пострадавших в ДТП в Турции казахстанцев отправились в эту страну в свадебное путешествие, передает Today.kz.

По информации акимата Талдыкоргана, молодые люди Нурсултан и Алмагуль поженились 9 сентября. Подарок на торжество сделали им друзья. По словам сестры пострадавшего, они встречались еще со школьных времен. Родные не ожидали, что медовый месяц пройдет таким образом.

Как сообщили в акимате, сейчас решается вопрос транспортировки Нурсултана и Алмагуль, а также Асыл и Айдына в Казахстан. Они все еще находятся в турецкой больнице.

Напомним, 21 сентября семь казахстанских туристов попали в крупное ДТП в Турции. Погибли четыре человека, включая водителя такси. Казахстанцы же получили тяжелые травмы и перенесли сложные операции.

Депутаты фракции "Ак Жол" попросили правительство вмешаться в бездействие фонда "Туристік Қамқор". В свою очередь, в фонде заявили, что туристы самостоятельно забронировали поездку в Турцию, не обращаясь к туроператорам. Из-за этого они не смогли оказать им своевременную помощь.

Фото: haberturk.

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