Двое пострадавших в Турции казахстанцев проводили там медовый месяц

Двое пострадавших в ДТП в Турции казахстанцев отправились в эту страну в свадебное путешествие, передает передает Today.kz





По информации акимата Талдыкоргана, молодые люди Нурсултан и Алмагуль поженились 9 сентября. Подарок на торжество сделали им друзья. По словам сестры пострадавшего, они встречались еще со школьных времен. Родные не ожидали, что медовый месяц пройдет таким образом.





Как сообщили в акимате, сейчас решается вопрос транспортировки Нурсултана и Алмагуль, а также Асыл и Айдына в Казахстан. Они все еще находятся в турецкой больнице.





Напомним, 21 сентября семь казахстанских туристов попали в крупное ДТП в Турции. Погибли четыре человека, включая водителя такси. Казахстанцы же получили тяжелые травмы и перенесли сложные операции.





Депутаты фракции "Ак Жол" попросили правительство вмешаться в бездействие фонда "Туристік Қамқор". В свою очередь, в фонде заявили , что туристы самостоятельно забронировали поездку в Турцию, не обращаясь к туроператорам. Из-за этого они не смогли оказать им своевременную помощь.



