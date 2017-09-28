«Бавария» потерпела крупное поражение от «ПСЖ»
28 сентября 2017, 11:36
В 2001 году«Бавария» уступила «Лиону» с аналогичным счетом.
«Бавария» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2017/18 на выезде проиграла «ПСЖ».
Встреча прошедшая на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе парижан забитыми голами отметились Дани Алвес (2-я минута), Эдинсон Кавани (31) и Неймар (63).
Немецкая команда потерпела самое крупное поражение на групповой стадии турнира с 2001 года. Тогда «Бавария» уступила «Лиону» (0:3).
Фото spiegel.de
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