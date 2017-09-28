Курс тенге продолжает снижаться на торгах
28 сентября 2017, 11:37
Объем торгов составил 97, 950 млн долларов (+45 700 тыс. USD).
По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 340,08 тенге за доллар (+0,17 тенге), сообщает Zakon.kz.
Объем торгов составил 97, 950 млн долларов (+45 700 тыс. USD).
В торгах приняли участие 26 членов валютного рынка KASE.
При этом средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,0960 тенге за юань, объем торгов – 500 тыс. юаней.
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