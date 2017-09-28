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Стали известны подробности смерти Хью Хефнера

28 сентября 2017, 11:42

Хефнер мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме.

Компания Playboy Enterprise раскрыла подробности смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера, передает РИА Новости.

"Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру в 1953 году и превративший компанию в один из самых узнаваемых американских мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких", — говорится в заявлении на сайте компании.

Информацию о смерти Хефнера также подтвердил его сын Купер, в своем заявлении отметивший, что его отец прожил "исключительную и эффектную жизнь" первооткрывателя в мире культуры и масс-медиа.

Хефнер родился в 1926 году в Чикаго. В 1944 году пошел в армию, принимал участие во Второй мировой войне. После этого он отучился на психологическом факультете Университета Иллинойса.

В начале 50-х он устроился в Esquire копирайтером, но в итоге уволился, когда ему отказали в повышении. В декабре 1953 он на деньги, полученные от нескольких инвесторов, в банке, а также от собственной матери, выпустил первый номер Playboy. На обложке была Мэрилин Монро. В 1992 году Хефнер заплатил 75 тысяч долларов за то, чтобы быть похороненном рядом с ней.

Фото © AP Photo / Kristian Dowling

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