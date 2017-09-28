Стали известны подробности смерти Хью Хефнера

Информацию о смерти Хефнера также подтвердил его сын Купер, в своем заявлении отметивший, что его отец прожил "исключительную и эффектную жизнь" первооткрывателя в мире культуры и масс-медиа.





Хефнер родился в 1926 году в Чикаго. В 1944 году пошел в армию, принимал участие во Второй мировой войне. После этого он отучился на психологическом факультете Университета Иллинойса.





В начале 50-х он устроился в Esquire копирайтером, но в итоге уволился, когда ему отказали в повышении. В декабре 1953 он на деньги, полученные от нескольких инвесторов, в банке, а также от собственной матери, выпустил первый номер Playboy. На обложке была Мэрилин Монро. В 1992 году Хефнер заплатил 75 тысяч долларов за то, чтобы быть похороненном рядом с ней.



